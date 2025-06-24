Ричмонд
+37°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо: массированная атака ударными БПЛА идет на Херсонскую область

Сальдо заявил о массированной атаке БПЛА ВСУ на Херсонскую область.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале о масштабном применении украинскими силами беспилотников против региона.

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито», — написал Сальдо.

Российские силы противовоздушной обороны регулярно отражают авиаудары украинских беспилотников, которые ежедневно пытаются поразить цели в приграничных и внутренних областях страны. По словам главы региона, силами ПВО уже сбиты несколько вражеских дронов..

Накануне Сальдо сообщил, что украинские силовики размещают командные пункты по управлению БПЛА на верхних этажах многоэтажек в Херсоне, что препятствует восстановлению нормальной жизнедеятельности в населенном пункте.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше