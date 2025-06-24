Сальдо: массированная атака ударными БПЛА идет на Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале о масштабном применении украинскими силами беспилотников против региона.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито», — написал Сальдо.
Российские силы противовоздушной обороны регулярно отражают авиаудары украинских беспилотников, которые ежедневно пытаются поразить цели в приграничных и внутренних областях страны. По словам главы региона, силами ПВО уже сбиты несколько вражеских дронов..
Накануне Сальдо сообщил, что украинские силовики размещают командные пункты по управлению БПЛА на верхних этажах многоэтажек в Херсоне, что препятствует восстановлению нормальной жизнедеятельности в населенном пункте.