Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал, почему ребёнок остался один

Напомним, ранее в столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, который в результате инцидента впал в кому. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине по статье о покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.