В Запорожской области Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электроснабжения, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, несколько энергообъектов получили повреждения, но точный масштаб отключений не уточняется.
Сразу после удара ремонтные бригады начали восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома жителей.
Ранее сообщалось, что для защиты Запорожской области от атак ВСУ группировка войск «Днепр» усилила системы противовоздушной обороны. Евгений Балицкий отметил, что главная задача ПВО — охрана подстанций и других ключевых объектов энергетики. Он подчеркнул, что дополнительные силы и средства, включая системы радиоэлектронной борьбы, были выделены по прямому указанию президента России Владимира Путина, которое стало обязательным для выполнения всеми военными и гражданскими службами.
Кроме того, губернатор сообщил, что в регионе установлены генераторы бесперебойного питания. Эти устройства гарантируют работу важных объектов инфраструктуры даже в случае чрезвычайных ситуаций.