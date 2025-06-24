Ранее сообщалось, что для защиты Запорожской области от атак ВСУ группировка войск «Днепр» усилила системы противовоздушной обороны. Евгений Балицкий отметил, что главная задача ПВО — охрана подстанций и других ключевых объектов энергетики. Он подчеркнул, что дополнительные силы и средства, включая системы радиоэлектронной борьбы, были выделены по прямому указанию президента России Владимира Путина, которое стало обязательным для выполнения всеми военными и гражданскими службами.