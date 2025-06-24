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На улице Зорге в Уфе произошла драка со стрельбой

Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки со стрельбой возле Южного автовокзала.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 июня в Уфе на улице Зорге рядом с Южным автовокзалом произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы. В соцсетях также появилось видео после предполагаемой потасовки. На кадрах можно заметить несколько машин полиции, а также автомобиль ВАЗ-2114 и стоящих у него мужчин, закованных в наручники.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.

— Между несколькими гражданами произошла конфликтная ситуация, в ходе которой было примерно травматическое и газовое оружие. Полицейскими участники инцидента задержаны на улице Зорге. Изъяты травматический и газовый пистолеты, — озвучили предварительные данные в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников разборок со стрельбой дадут правовую оценку.

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