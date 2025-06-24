На улице Зорге в Уфе произошла драка со стрельбой

Вечером 24 июня в Уфе на улице Зорге рядом с Южным автовокзалом произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы. В соцсетях также появилось видео после предполагаемой потасовки. На кадрах можно заметить несколько машин полиции, а также автомобиль ВАЗ-2114 и стоящих у него мужчин, закованных в наручники.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.
— Между несколькими гражданами произошла конфликтная ситуация, в ходе которой было примерно травматическое и газовое оружие. Полицейскими участники инцидента задержаны на улице Зорге. Изъяты травматический и газовый пистолеты, — озвучили предварительные данные в ведомстве.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников разборок со стрельбой дадут правовую оценку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.