На улице Зорге в Уфе произошла драка со стрельбой

Вечером 24 июня в Уфе на улице Зорге рядом с Южным автовокзалом произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили очевидцы. В соцсетях также появилось видео после предполагаемой потасовки. На кадрах можно заметить несколько машин полиции, а также автомобиль ВАЗ-2114 и стоящих у него мужчин, закованных в наручники.