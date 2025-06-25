В Петербурге задержали женщину за попытку устроить теракт по заданию Киева

«Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанный автомобиль для его последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Однако, по независящим от неё обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе.