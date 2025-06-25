В Петербурге задержали женщину за попытку устроить теракт по заданию Киева

В Санкт-Петербурге арестовали 24-летнюю москвичку, попытавшуюся совершить террористический акт «по заданию из Киева», информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По данным правоохранителей, речь идёт о попытке заложить самодельное взрывное устройство под машину одного из руководителей местной компании. Женщина получила такое «задание» от неустановленных кураторов с Украины.
В настоящее время женщина находится в СИЗО. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Петербурга.
В сообщении сказано, что задержанная является уроженкой российской столицы, но не имеет регистрации на территории РФ. По версии следствия, фигурант является «приверженкой проукраинской идеологии, испытывающей неприязнь к действующей российской власти».
«Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанный автомобиль для его последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Однако, по независящим от неё обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе.
Срок меры пресечения избран до 18 августа текущего года.
Ранее сообщалось, что задержанный под Херсоном украинский агент признался в подготовке теракта.