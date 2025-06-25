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Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Видео

Президента США Дональда Трампа и его коллегу из Украины Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Таким образом организаторы избегают конфликтных вспышек, пишет Washington Post.

На саммите НАТО мало общаются с Зеленским.

Президента США Дональда Трампа и его коллегу из Украины Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Таким образом организаторы избегают конфликтных вспышек, пишет Washington Post.

Во время съемки участников саммита пользователям в Сети бросилось в глаза расстояние между Трампом и Зеленским. Американский президент любезничал с турецким лидером, пока Зеленский стоял в окружении европейских представителей.

Еще перед прилетом Трампа премьер-министр Орбан заявлял, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Зеленского, поэтому он не был приглашен на рабочие встречи. Однако ожидается, что американский президент может встретиться с украинским лидером в среду.

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