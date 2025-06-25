Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Видео

Еще перед прилетом Трампа премьер-министр Орбан заявлял, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Зеленского, поэтому он не был приглашен на рабочие встречи. Однако ожидается, что американский президент может встретиться с украинским лидером в среду.