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Средства ПВО уничтожили 22 БПЛА над регионами России за полтора часа

В период с 21:15 мск до 22:40 мск 24 июня средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

12 БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, еще 4 — над Татарстаном, 2 БПЛА — над Ульяновской областью, а также по 1 БПЛА — над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым.

О пострадавших в регионах в результате атак беспилотников не сообщается. Кроме того, по информации главы Запорожья, БПЛА повредили энергоинфраструктуру в регионе, из-за чего часть жителей осталась без электроснабжения.

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