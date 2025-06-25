Средства ПВО уничтожили 22 БПЛА над регионами России за полтора часа

12 БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, еще 4 — над Татарстаном, 2 БПЛА — над Ульяновской областью, а также по 1 БПЛА — над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым.
О пострадавших в регионах в результате атак беспилотников не сообщается. Кроме того, по информации главы Запорожья, БПЛА повредили энергоинфраструктуру в регионе, из-за чего часть жителей осталась без электроснабжения.
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