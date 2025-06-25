Минобороны: Силы ПВО сбили 22 украинских дрона над шестью областями России

В ведомстве добавили, что 12 дронов ВСУ удалось уничтожить над Белгородской область, ещё четыре беспилотника нейтрализовали над Республикой Татарстан, два дрона — над территорией Ульяновской области и по одному над Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым.