Минобороны: Силы ПВО сбили 22 украинских дрона над шестью областями России

За полтора часа над территорией России уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Атаки затронули несколько регионов страны.
«В период с 21.15 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в публикации.
В ведомстве добавили, что 12 дронов ВСУ удалось уничтожить над Белгородской область, ещё четыре беспилотника нейтрализовали над Республикой Татарстан, два дрона — над территорией Ульяновской области и по одному над Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале, что украинские силы активно используют беспилотники для ударов по региону. По его словам, в области идет массированная атака с применением ударных дронов самолетного типа. Несколько аппаратов уже сбили.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона. В результате некоторые энергообъекты получили повреждения, что вызвало частичное отключение электричества. Точный масштаб последствий пока не уточняется.