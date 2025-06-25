Ричмонд
+37°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над территорией России сбито 22 беспилотника ВСУ

В небе над Россией вечером 24 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

БПЛА сбивали в небе.

В небе над Россией вечером 24 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию и долетели до Татарстана: онлайн-трансляция.

«Силы ПВО с 21:15 до 22:40 уничтожили 22 украинских беспилотника», — сообщает ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Уточняется, что 12 БПЛА сбиты в Белгородской области, четыре в Татарстане, два в Ульяновской области. Также ПВО сбили по одному беспилотнику в Белгородской, Саратовской, Брянской областях и над территорией Крыма.

Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и других регионов РФ. Известно, что налет дронов отражали в Татарстане. Последние новости об атаке на Россию 25 июня — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше