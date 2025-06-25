Минобороны: над территорией России сбито 22 беспилотника ВСУ

БПЛА сбивали в небе.
В небе над Россией вечером 24 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
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«Силы ПВО с 21:15 до 22:40 уничтожили 22 украинских беспилотника», — сообщает ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Уточняется, что 12 БПЛА сбиты в Белгородской области, четыре в Татарстане, два в Ульяновской области. Также ПВО сбили по одному беспилотнику в Белгородской, Саратовской, Брянской областях и над территорией Крыма.
Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и других регионов РФ. Известно, что налет дронов отражали в Татарстане. Последние новости об атаке на Россию 25 июня — в онлайн-трансляции URA.RU.