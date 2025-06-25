Минобороны РФ: силы ПВО вечером сбили 22 беспилотника над семью регионами

Российские военные ликвидировали свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над семью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
«В период с 21:15 мск до 22:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
12 беспилотников были ликвидированы в Белгородской области, четыре БПЛА уничтожили в Татарстане. Два дрона нейтрализовали над территорией Ульяновской области, по одному беспилотнику — над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и Крымским полуостровом.
Напомним, вечером во вторник над регионами РФ также ликвидировали 22 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины. 14 беспилотников было сбито над Воронежской областью.