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После падения БПЛА на крышу «Форте Арены» в Таганроге загорелась кровля

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, один БПЛА упал на стадион «Форт Арена» в Таганроге, загорелась кровля, разрушена стена, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. На данный момент БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал он.

Как уточнил Слюсарь, кровля стадиона в Таганроге загорелась на площади в 30 квадратных метров. Кроме того, в Азове из-за падения обломков БПЛА пострадала кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, на место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

Как сообщили в Минобороны, вечером 24 июня над семью российскими регионами уничтожили 22 украинских БПЛА.

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