После падения БПЛА на крышу «Форте Арены» в Таганроге загорелась кровля

«Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. На данный момент БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал он.
Как уточнил Слюсарь, кровля стадиона в Таганроге загорелась на площади в 30 квадратных метров. Кроме того, в Азове из-за падения обломков БПЛА пострадала кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.
В обоих случаях обошлось без пострадавших, на место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Как сообщили в Минобороны, вечером 24 июня над семью российскими регионами уничтожили 22 украинских БПЛА.