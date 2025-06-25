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ПВО за полтора часа уничтожила 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России

За полтора часа (с 21.15 мск до 22.40 мск) расчёты противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 12 — уничтожено над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА перехватили над Республикой Татарстан, два — над территорией Ульяновской области. По одному беспилотнику сбито в Саратовской и Брянской областях, а также над территорией Республики Крым.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины атакуют Херсонскую область с применением ударных БПЛА. Было сбито несколько беспилотников. Боевая работа сил и средств противовоздушной обороны продолжается.

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