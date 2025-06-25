ПВО за полтора часа уничтожила 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России

Наибольшее количество дронов — 12 — уничтожено над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА перехватили над Республикой Татарстан, два — над территорией Ульяновской области. По одному беспилотнику сбито в Саратовской и Брянской областях, а также над территорией Республики Крым.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины атакуют Херсонскую область с применением ударных БПЛА. Было сбито несколько беспилотников. Боевая работа сил и средств противовоздушной обороны продолжается.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше