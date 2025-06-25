Назван размер гонорара для исполнителей теракта в Крокусе

«По указанию Сайфулло мы должны были зайти в концертный зал, где должны были расстрелять максимальное количество людей, кроме детей, за что гарантировал лично мне денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей», — заявил во время допроса один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни.