Назван размер гонорара для исполнителей теракта в Крокусе

Террористы, которые напали на посетителей «Крокус сити холла» в марте прошлого года, должны были получить от куратора по 1 миллиону рублей за массовое убийство людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«По указанию Сайфулло мы должны были зайти в концертный зал, где должны были расстрелять максимальное количество людей, кроме детей, за что гарантировал лично мне денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей», — заявил во время допроса один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни.
Террорист продолжал, что успел получить только половину от обещанной суммы. Ему куратор перевел деньги на банковскую карту одного из крупнейших российских банков. На эти деньги, по его словам, был приобретен автомобиль, оплачена аренда жилья, закуплены продукты и одежда.
Подельник Фаридуни Далерджона Мирзоев денежных переводов не получал. Ему оплатили авиабилеты, еду и жилье. Также ему купили машину за 364 тысячи рублей в счет оплаты исполнения теракта, передает агентство.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. Тогда погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ 23 июня этого года.