Слюсарь: в Таганроге из-за падения обломков БПЛА возник пожар

Среди мирных жителей жертв нет.
В Таганроге из-за падения обломков БПЛА вспыхнула кровля здания, а в Азове загорелся камыш. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе “Форте Арена” загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров», — написал глава региона в своем telegram-канале.
По его словам, в обоих случаях жертв и пострадавших нет. На место выехали специалисты экстренных служб, пожары оперативно потушили. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь.
Ранее Минобороны доложило, что в небе над РФ вечером 24 июня средства ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА. Вся главная информация об атаке ВСУ собрана в трансляции URA.RU.