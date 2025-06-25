Ричмонд
+37°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в Таганроге из-за падения обломков БПЛА возник пожар

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА вспыхнула кровля здания, а в Азове загорелся камыш. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Среди мирных жителей жертв нет.

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА вспыхнула кровля здания, а в Азове загорелся камыш. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе “Форте Арена” загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров», — написал глава региона в своем telegram-канале.

По его словам, в обоих случаях жертв и пострадавших нет. На место выехали специалисты экстренных служб, пожары оперативно потушили. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил Слюсарь.

Ранее Минобороны доложило, что в небе над РФ вечером 24 июня средства ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА. Вся главная информация об атаке ВСУ собрана в трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше