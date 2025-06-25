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При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадал стадион и склад

В Ростовской области продолжается вражеская атака на регион при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В Ростовской области продолжается вражеская атака на регион при помощи беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО отражают нападение, однако после падения обломков БПЛА есть несколько повреждений на земле, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. На данный момент БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал глава региона.

Слюсарь уточнил, что в Таганроге на территории стадиона «Форте Арена» пострадала крыша здания. Возник пожар на площади 30 квадратных метров. Одна из стен была разрушена. В Азове повреждения получила кровля зернового склада.

Губернатор отметил, что никто из жителей региона не пострадал. На местах происшествия работают оперативные службы. Точная информация о последствиях падений обломков вражеских БПЛА уточняется.

Ранее «МК» писал, что российское Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над территориями российских регионов накануне вечером.

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