Минобороны: Силы ПВО вечером сбили 22 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ

Вечером во вторник, 24 июня, 22 украинских БПЛА были ликвидированы над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
— С 21:15 до 22:40 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 22 беспилотника ВСУ: 12 — над Белгородской областью, четыре — над республикой Татарстан, два — над Ульяновской областью и по одному БПЛА — над Брянской, Белгородской, Саратовской областями и Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
24 июня жители Казани сообщили о взрывах в небе на фоне работы систем противовоздушной обороны. Было сбито несколько воздушных целей.
Официального подтверждения информации об уничтожении нескольких целей не поступало. Но, по данным Минобороны России, в период с 16:10 до 19:50 по Москве над Татарстаном уничтожили один беспилотник.
В ночь на 24 июня, по информации ведомства, силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ.