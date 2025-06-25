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В Таганроге из-за падения БПЛА загорелась кровля здания на стадионе

В Таганроге потушили кровлю здания на стадионе, которая загорелась после падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля здания на стадионе. Об этом ночью 25 июня сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Здание находится на стадионе «Форте Арена». Кровля загорелась на площади 30 кв. метров, также разрушена стена. По данным врио губернатора, пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме того, обломками БПЛА была посечена кровля зернового склада в порту в Азове. Поблизости вспыхнул камыш на площади пять квадратных метров — этот пожар спасатели тоже потушили.

Кроме Азова и Таганрога беспилотники были сбиты в Родионово-Несветайском районе. В результате происшествий никто из людей не пострадал.

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