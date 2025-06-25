Разведка США разошлась с Трампом в оценке эффективности ударов по Ирану

Отмечается, что выводы основаны на анализе степени разрушений, однако эти оценки могут быть пересмотрены с поступлением новой информации. В докладе указывается, что запасы обогащенного урана, вероятно, были вывезены с объектов до начала атак, а большая часть центрифуг практически не пострадала. Источники CNN подчеркивают, что разрушения затронули преимущественно наземные строения.