Футбольный стадион «Форте Арена» загорелся в результате атаки БПЛА в Таганроге

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе “Форте Арена” загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв. м», — написал он.
В Таганроге также пострадало здание спорткомплекса «Авангард». По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время все возгорания ликвидированы. Специалисты продолжают работу по оценке ущерба.
Ранее российские расчёты ПВО за полтора часа уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов — 12 — было сбито над территорией Белгородской области.