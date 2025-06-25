Мусорный полигон оштрафовали из-за пожара в Костанае

Полигон твердых бытовых отходов в северной промышленной зоне Костаная, находящийся в ведении ТОО «Тазалык — 2012», стал одной из острых экологических и пожарных проблем города. Начиная с 22 апреля 2025 года, там неоднократно фиксировались возгорания, сопровождающиеся задымлением и жалобами со стороны жителей на загрязнение воздуха.