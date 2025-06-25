После падения беспилотника на крышу «Форте Арены» в Таганроге загорелась кровля

Беспилотник упал на стадион «Форт Арена» в Таганроге, загорелась кровля. Об этом в среду, 25 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Дроны сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле, — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что кровля стадиона загорелась на площади в 30 квадратных метров. Также в Азове из-за падения обломков беспилотника пострадала кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш на площади около пяти квадратных метров.
В обоих случаях никто не пострадал. На место происшествия выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидировали.
Вечером 24 июня 22 украинских БПЛА были ликвидированы над регионами России. 12 дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над республикой Татарстан, два — над Ульяновской областью и по одному БПЛА — над Брянской, Белгородской, Саратовской областями и Крымом.