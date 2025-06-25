В Азове обломками БПЛА посекло кровлю склада в порту в Азове

В Азове в результате атаки БПЛА 25 июня пострадала кровля зернового склада в порту. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Врио губернатора уточнил, что кровлю склада посекло обломками БПЛА. Кроме того, рядом на площади пять квадратных метров загорелся камыш. Пожар был ликвидирован.
Напомним, в Таганроге вспыхнула кровля здания на стадионе «Форте Арена». Это возгорание также было потушено.
— В обоих случаях никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — прокомментировал врио губернатора.
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