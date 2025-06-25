ВСУ атаковали девять регионов России в ночь на 25 июня: подробности

Позднее Минобороны России заявило, что в течение трех часов российские средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника над пятью регионами страны. По сведениям ведомства, 13 дронов были сбиты в Воронежской области, четыре — в Белгородской, три — в Саратовской, а также по одному аппарату в Самарской области и Республике Татарстан.