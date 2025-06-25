ВСУ атаковали девять регионов России в ночь на 25 июня: подробности

В небе над российскими регионами уничтожили десятки дронов.
В ряде регионов России вечером 24 июня объявили беспилотную опасность. За несколько часов ПВО сбила десятки украинских дронов. От атаки беспилотников пострадали объекты инфраструктуры и предприятия. Аэропортам и авиакомпаниям пришлось откорректировать полеты. Где произошли инциденты с БПЛА — читайте в материале URA.RU.
Какие регионы атакованы в ночь на 25 июня.
В небе над Казанью вечером 24 июня были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Информацию о воздушной атаке подтвердили местные жители, сообщившие о звуках взрывов в Авиастроительном районе города. В небе было зафиксировано не менее шести ударов.
Атаки БПЛА отразили в ряде регионов РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Позднее Минобороны России заявило, что в течение трех часов российские средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника над пятью регионами страны. По сведениям ведомства, 13 дронов были сбиты в Воронежской области, четыре — в Белгородской, три — в Саратовской, а также по одному аппарату в Самарской области и Республике Татарстан.
На фоне участившихся атак беспилотников в нескольких регионах России ввели меры повышенной готовности. В Саратовской и Краснодарской областях 24 июня объявили тревогу из-за угрозы БПЛА. Беспилотную опасность ввели в Ростовской и Херсонской областях. Губернаторы призвали жителей соблюдать меры предосторожности и незамедлительно сообщать о подозрительных объектах экстренным службам. В Ульяновской области власти сообщили об отражении восьми атак дронов. БПЛА также атаковали и Запорожскую область.
Часть аэропортов ограничили работу.
По направлениям Казань, Самара и Саратов из-за временных ограничений в аэропортах этих городов 24 июня были отменены шесть рейсов «Аэрофлота». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Авиакомпаниям пришлось откорректировать расписание вылетовФото: Роман Наумов © URA.RU.
Пассажирам, чьи рейсы отменили, предложили либо оформить билеты на альтернативные даты, либо вернуть полную стоимость проездных документов. Об изменениях в расписании также уведомили пассажиров других авиакомпаний, включая Nordwind.
Были задержаны два рейса в Москву и обратные. Задержки рейсов произошли из Санкт-Петербурга и в Минеральные Воды.
Также Росавиация сообщила, что расписание авиарейсов вечером 24 июня было скорректировано в ряде аэропортов Приволжского федерального округа. По данным ведомства, перевозчики принимают меры по информированию клиентов. Обстановка в терминалах оценивается как спокойная.
Последствия ударов.
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БПЛА были ликвидированы на подлете к жилым кварталамФото: Илья Московец © URA.RU.
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