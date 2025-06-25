Судно с 3000 авто на борту затонуло в Тихом океане после пожара и шторма

Грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, затонуло вечером 23 июня в Тихом океане после продолжительного пожара на борту. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные международной компании по управлению судами Zodiac Maritime и портал отслеживания судов Marine Traffic.