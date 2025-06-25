Судно с 3 тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане после пожара

Эксперты обсуждают возможную роль литиевых батарей в электромобилях, которые известны своей склонностью к возгоранию, однако представители отрасли сомневаются, что именно они стали первоисточником пожара. Береговая охрана США продолжает анализ обстоятельств инцидента, который стал очередным в череде подобных происшествий с судами-автовозами в последние годы.