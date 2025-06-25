Судно с 3 тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане после пожара

Грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей (включая 800 электромобилей), окончательно затонуло в Тихом океане в понедельник вечером после нескольких недель борьбы с пожаром на борту. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Zodiac Maritime, осуществлявшей управление судном.
Инцидент произошел после того, как 3 июня на судне, следовавшем из китайского Янтая в мексиканский Ласаро-Карденас, вспыхнул пожар. В момент возгорания судно находилось примерно в 555 км от Алеутских островов (Аляска). Как отмечает издание, затопление судна значительно осложняет расследование причин катастрофы, поскольку большинство доказательств теперь находятся на дне океана.
Эксперты обсуждают возможную роль литиевых батарей в электромобилях, которые известны своей склонностью к возгоранию, однако представители отрасли сомневаются, что именно они стали первоисточником пожара. Береговая охрана США продолжает анализ обстоятельств инцидента, который стал очередным в череде подобных происшествий с судами-автовозами в последние годы.
По данным Marine Traffic, Morning Midas работало под либерийским флагом и специализировалось на автомобильных перевозках.
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