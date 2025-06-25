В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждены стеклопакеты в школе и двух домах

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА были повреждены стеклопакеты в школе и двух жилых домах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Глава Таганрога уточнила, что речь идет о школе № 28 и домах на Трудовых резервов, 2 и 2/1.
— Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон, — прокомментировала Светлана Камбулова.
Она уточнила, что обломки сбитого беспилотника также упали в районе спорткомплекса «Авангард» на улице Спортивной, 2а.
— Это привело к возникновению пожара, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Напомним, глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.