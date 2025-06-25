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В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждены стеклопакеты в школе и двух домах

Жителям Таганрога пообещали помочь в остеклении окон, пострадавших от обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА были повреждены стеклопакеты в школе и двух жилых домах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Глава Таганрога уточнила, что речь идет о школе № 28 и домах на Трудовых резервов, 2 и 2/1.

— Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон, — прокомментировала Светлана Камбулова.

Она уточнила, что обломки сбитого беспилотника также упали в районе спорткомплекса «Авангард» на улице Спортивной, 2а.

— Это привело к возникновению пожара, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Напомним, глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.

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