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Слюсарь: В Ростовской области сбили украинских БПЛА, повреждены здания

В результате падения обломков дрона в Ростовской области произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 июня 2025 года российские силы ПВО сбили вражеские беспилотники над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несветайским районом Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. Падение обломков дронов причинило ущерб на земле.

В Таганроге на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля на площади 30 квадратных метров, частично обрушилась стена. В Азове обломки беспилотника повредили крышу зернового склада в порту. Рядом с портом загорелся камыш на площади около пяти квадратных метров. Юрий Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, а возгорания были быстро потушены. На места происшествий выехали дежурные службы для оценки ущерба.

Позже Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге также пострадал спорткомплекс «Авангард» на улице Спортивной, 2а. Последствия атаки продолжают уточнять.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 21:15 до 22:40 по московскому времени силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над несколькими регионами России. Двенадцать дронов были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Республикой Татарстан, два — над Ульяновской областью, по одному — над Саратовской, Брянской областями и Республикой Крым.

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