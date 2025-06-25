Корабль с автомобилями из Китая затонул на пути в Мексику

По данным компании Zodiac Maritime, базирующейся в Лондоне и владеющей судном, разрушения, вызванные огнём, в сочетании с суровыми погодными условиями привели к его затоплению. На борту находилось около 3 тысяч автомобилей, включая приблизительно 800 электромобилей.
Большинство машин были произведены в Китае и направлялись в Мексику. Несмотря на то, что возгорания на судах с электроникой и аккумуляторами случаются, прямых доказательств того, что огонь возник из-за литиевых батарей, пока не представлено.
А ранее на дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции нашли остатки судна, которое затонуло в XVI веке при таинственных обстоятельствах. Кораблекрушение произошло рядом с населённым пунктом Раматюэль, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном побережье. Трюмы оказались заполнены керамической посудой, металлическими прутами, двумя кастрюлями, шестью пушками и якорями.