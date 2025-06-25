В Испании на пляже нашли тела пяти человек со связанными руками

На побережье Балеарского моря рядом с Ибицей были обнаружены как минимум пять тел с связанными руками и ногами. По предварительным данным, это могли быть мигранты, пытавшиеся добраться до Испании опасным маршрутом из Алжира.
Правоохранительные органы предполагают, что жертвы могли попасть в конфликт во время переправы, после чего их связали наручниками и выбросили в море. За последний год на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — было вынесено около 30 подобных тел.
Мигранты, осознавая незаконность своего пути, зачастую не рассказывают о жестоком обращении, с которым сталкиваются в пути из Африки.
Ранее в марте на испанских пляжах также находили разлагающиеся фрагменты человеческих тел, что вызвало предупреждения для туристов быть внимательнее при выборе мест отдыха.
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