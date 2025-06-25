В Испании на пляже нашли тела пяти человек со связанными руками

Правоохранительные органы предполагают, что жертвы могли попасть в конфликт во время переправы, после чего их связали наручниками и выбросили в море. За последний год на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — было вынесено около 30 подобных тел.