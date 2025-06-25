Во всех аэропортах России сняли ограничения

Ранее запрет на посадку и взлет для самолетов вводили во Внуково и Шереметьево, а также аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Самары, Ульяновска и Чебоксар. ВСУ атаковали девять регионов РФ в ночь на 25 июня. Подробнее о нападении узнаете из трансляции URA.RU.