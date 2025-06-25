Сорока отметила, что, несмотря на освобождение почти всей территории республики, мирные жители продолжают гибнуть от действий украинских военных. Она подчеркнула, что атаки происходят каждый день, а противник действует с крайней жестокостью и цинизмом, игнорируя любые нормы гуманности. По её словам, надежды на соблюдение Киевом международного гуманитарного права давно исчезли, а Женевская конвенция в этом конфликте почти не упоминается.