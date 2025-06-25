Вооружённые силы Украины ежедневно используют FPV-дроны для атак на мирных жителей прифронтовых районов Луганской Народной Республики, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока в беседе с РИА Новости.
По её словам, удары наносятся по гражданским автомобилям, людям и машинам, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и посёлков, расположенных недалеко от линии фронта. Особенно страдают Кременная, Сватово и Лисичанск.
Сорока отметила, что, несмотря на освобождение почти всей территории республики, мирные жители продолжают гибнуть от действий украинских военных. Она подчеркнула, что атаки происходят каждый день, а противник действует с крайней жестокостью и цинизмом, игнорируя любые нормы гуманности. По её словам, надежды на соблюдение Киевом международного гуманитарного права давно исчезли, а Женевская конвенция в этом конфликте почти не упоминается.
В Курской области Следственный комитет России фиксирует преступления украинских военных. В селе Русское Поречное следователи обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По данным следствия, не позднее января 2025 года украинские военнослужащие, незаконно проникшие на территорию России, убили местную жительницу. На её теле найдены следы минно-взрывных травм.