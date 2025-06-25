В Калининграде девятилетняя девочка чуть не сгорела заживо, играя с зажигалкой

Ранее в городе Октябрьский случилась трагедия. Новорожденный ребенок, которому было всего 20 дней, получил тяжелые ожоги во время пожара в квартире. Инцидент произошел 26 мая. Отец оставил в кроватке младенца включенный фен, который перегрелся и вызвал возгорание. В тот момент мужчина находился дома один, а мать ушла в детский сад со старшими детьми. Утром 29 мая стало известно, что ребенок скончался в больнице.