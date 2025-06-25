В Петербурге арестована подозреваемая в подготовке теракта москвичка

24-летняя жительница Москвы была арестована Приморским районным судом Санкт-Петербурга по подозрению в подготовке теракта. Данная информация была распространена объединенной пресс-службой городских судов 24 июня.
«Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц», — передает Telegram-канал судов.
Как установило следствие, неизвестные лица поручили девушке разместить самодельное взрывное устройство в автомобиле начальника отдела одной из организаций.
Уточняется, что подозреваемая полностью созналась в содеянном и не стала оспаривать применение к ней меры пресечения.
Накануне в ГУ МВД России сообщили, что в Рузском округе Подмосковья задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.