Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге арестована подозреваемая в подготовке теракта москвичка

Суд в Петербурге арестовал 24-летнюю москвичку, подозреваемую в подготовке теракта.

Источник: Комсомольская правда

24-летняя жительница Москвы была арестована Приморским районным судом Санкт-Петербурга по подозрению в подготовке теракта. Данная информация была распространена объединенной пресс-службой городских судов 24 июня.

«Следствие полагает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц», — передает Telegram-канал судов.

Как установило следствие, неизвестные лица поручили девушке разместить самодельное взрывное устройство в автомобиле начальника отдела одной из организаций.

Уточняется, что подозреваемая полностью созналась в содеянном и не стала оспаривать применение к ней меры пресечения.

Накануне в ГУ МВД России сообщили, что в Рузском округе Подмосковья задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.