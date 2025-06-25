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В Иркутске задержали иностранца за попытку дачи взятки полицейскому

Мужчина не соблюдал правила пребывания в России.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские во время плановой проверки обнаружили нарушителя миграционного законодательства. Им оказался 48-летний житель одной из соседних стран, который не соблюдал правила пребывания в России. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, чтобы избежать наказания, он предложил полицейскому пять тысяч рублей.

— Этот случай официально зафиксирован, и на мужчину составили административный протокол по статье о нарушении миграционного режима. Кроме того, дознаватели завели уголовное дело за попытку дачи взятки, — сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемому назначили обязательство являться по вызову следствия. Сейчас ведется дальнейшее расследование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские выявили 1 396 наркопреступлений с начала 2025 года в Иркутской области.