В Иркутске задержали иностранца за попытку дачи взятки полицейскому

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские во время плановой проверки обнаружили нарушителя миграционного законодательства. Им оказался 48-летний житель одной из соседних стран, который не соблюдал правила пребывания в России. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, чтобы избежать наказания, он предложил полицейскому пять тысяч рублей.
— Этот случай официально зафиксирован, и на мужчину составили административный протокол по статье о нарушении миграционного режима. Кроме того, дознаватели завели уголовное дело за попытку дачи взятки, — сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемому назначили обязательство являться по вызову следствия. Сейчас ведется дальнейшее расследование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские выявили 1 396 наркопреступлений с начала 2025 года в Иркутской области.