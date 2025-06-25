В Иркутске задержали иностранца за попытку дачи взятки полицейскому

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские во время плановой проверки обнаружили нарушителя миграционного законодательства. Им оказался 48-летний житель одной из соседних стран, который не соблюдал правила пребывания в России. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте, чтобы избежать наказания, он предложил полицейскому пять тысяч рублей.