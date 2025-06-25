Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о новых разрушениях после атаки БПЛА на Таганрог

Появилась дополнительная информация о повреждениях, которые появились в результате атаки вражеских беспилотников на Таганрог.

Появилась дополнительная информация о повреждениях, которые появились в результате атаки вражеских беспилотников на Таганрог. Так, стало известно о повреждении остекления школы и двух жилых домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

«В результате падения также повреждены стеклопакеты в школе № 28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1», — написала она.

По ее словам, пострадавшим будет оказана необходимая помощь с остеклением. До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что системы ПВО отражали воздушную атаку ВСУ на несколько городов.

В результате падения обломков сбитых БПЛА в Таганроге было повреждено здание на стадионе «Форте Арена». Возник пожар на крыше, разрушена стена. В порту Азова была повреждена кровля зернового склада.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше