Стало известно о новых разрушениях после атаки БПЛА на Таганрог

Появилась дополнительная информация о повреждениях, которые появились в результате атаки вражеских беспилотников на Таганрог. Так, стало известно о повреждении остекления школы и двух жилых домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.
«В результате падения также повреждены стеклопакеты в школе № 28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1», — написала она.
По ее словам, пострадавшим будет оказана необходимая помощь с остеклением. До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что системы ПВО отражали воздушную атаку ВСУ на несколько городов.
В результате падения обломков сбитых БПЛА в Таганроге было повреждено здание на стадионе «Форте Арена». Возник пожар на крыше, разрушена стена. В порту Азова была повреждена кровля зернового склада.