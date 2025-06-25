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В Харькове на фоне тревоги с воздуха произошла серия взрывов

Взрывы также произошли в Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове на Украине, информирует телеканал «Общественное».

Украинские журналисты подчеркнули, что речь идёт о серии мощных взрывов. Они прогремели на фоне воздушной тревоги.

«В Харькове прогремела серия взрывов», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены в Харькове включены с 22:32 вторника.

Кроме того, по информации украинских СМИ, взрывы также произошли в Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. В данных украинских регионах также звучит воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.