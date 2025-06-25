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Цыгане в Одинцове крали гуманитарную помощь военным СВО

В Московской области цыган обвиняют в том, что они крали продукты для бойцов спецоперации. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил портал 360.ru.

В Московской области цыган обвиняют в том, что они крали продукты для бойцов спецоперации. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил портал 360.ru.

Инцидент случился в Одинцовском округе. По данным издания, местные жители полтора года назад поставили в одном из ТЦ корзину, в которую любой желающий мог положить продукты для военных СВО. Как правило, в течение недели посетители наполняли ее полностью, но в мае волонтеры начали замечать, что продукты из корзины пропадают. Поставив камеру, они увидели, что часть упаковок забирают цыгане.

На кадрах видно, как женщина подходит к корзине и, забрав из нее несколько товаров, кладет их к спутнице в пакет. Потом она снова возвращается и берет еще что-то.

Волонтеры обратились в правоохранительные органы. На данный момент ситуацию контролируют сотрудники Следственного комитета, сказано в статье.

30 апреля группа людей цыганской национальности попыталась своровать на кладбище еду после праздника Пасха, после чего подралась с сотрудниками полиции.