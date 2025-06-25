Цыгане в Одинцове крали гуманитарную помощь военным СВО

Инцидент случился в Одинцовском округе. По данным издания, местные жители полтора года назад поставили в одном из ТЦ корзину, в которую любой желающий мог положить продукты для военных СВО. Как правило, в течение недели посетители наполняли ее полностью, но в мае волонтеры начали замечать, что продукты из корзины пропадают. Поставив камеру, они увидели, что часть упаковок забирают цыгане.