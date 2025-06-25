Молодой отец в Британии скончался от некроза поджелудочной и сепсиса

«Он был таким прекрасным братом для всех своих девяти братьев и сестёр. Он хотел, чтобы люди всегда были счастливы и наслаждались жизнью. Он любил свою семью — мы все в отчаянии из-за того, что это случилось», — сказал брат умершего.