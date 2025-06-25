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Молодой отец в Британии скончался от некроза поджелудочной и сепсиса

В Великобритании умер 29-летний многодетный отец Дилан Уэйкфилд. Причиной стала тяжёлая форма воспаления поджелудочной железы — панкреонекроз. Об этом сообщает издание The Mirror.

Источник: Life.ru

Его брат Натан Лэм связал развитие болезни со злоупотреблением спиртными напитками. Изначально диагноз был установлен неверно, что привело к задержке правильного лечения. С ухудшением состояния пострадавшего специалисты приняли решение перевести его в искусственную кому из-за резкого снижения артериального давления.

После выхода из комы Дилан проявил желание продолжить борьбу за жизнь, однако через три недели внезапно потерял сознание и скончался. Воспалительный процесс развивался стремительно: начался некроз поджелудочной, инфекция попала в кровоток, вызвав септическое осложнение.

«Он был таким прекрасным братом для всех своих девяти братьев и сестёр. Он хотел, чтобы люди всегда были счастливы и наслаждались жизнью. Он любил свою семью — мы все в отчаянии из-за того, что это случилось», — сказал брат умершего.

А ранее на приёме у стоматолога скончался тесть губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Во время процедуры у пациента возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошёл вскоре после введения ему лекарственного средства.