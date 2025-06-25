Украинский экс-дипломат, обвиненный в шпионаже, захотел в Россию

«Хотя судья также признал, что пребывание моего подзащитного, гражданина Украины и России С. Александрова, в Венгрии представляет угрозу национальной безопасности на основании материалов дела, все же было отменено решение миграционного ведомства о его выдворении», — рассказал изданию Blikk адвокат Александрова доктор Габор Сюч. Он уточнил, что по мнению судьи, Александрова не следовало немедленно выдворять в Украину, а нужно было позволить ему добровольно уехать в Россию.