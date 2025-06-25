Украинский экс-дипломат, обвиненный в шпионаже, захотел в Россию

Чтобы попасть в Россию, Александров хотел воспользоваться вторым гражданством.
Гражданин Украины и России С. Александров, задержанный в мае в Будапеште по подозрению в шпионаже, захотел вернуться в Россию. Суд отменил решение миграционных властей о немедленном выдворении Александрова из Венгрии.
«Хотя судья также признал, что пребывание моего подзащитного, гражданина Украины и России С. Александрова, в Венгрии представляет угрозу национальной безопасности на основании материалов дела, все же было отменено решение миграционного ведомства о его выдворении», — рассказал изданию Blikk адвокат Александрова доктор Габор Сюч. Он уточнил, что по мнению судьи, Александрова не следовало немедленно выдворять в Украину, а нужно было позволить ему добровольно уехать в Россию.
В настоящее время в отношении Александрова начата новая процедура, связанная с определением его правового статуса как иностранца. Прежнее решение о выдворении было обжаловано после того, как две недели назад стало известно о его желании вернуться к семье.
Александрова задержали в мае на площади Ференцек. В 2010-х годах он был дипломатом посольства Украины в Будапеште, но уже давно находился в Венгрии без дипломатического статуса.
Его немедленно выдворили из страны в рамках миграционного производства. Его вид на жительство был аннулирован из-за подозрений в нелегальной разведывательной деятельности.