Завершено расследование в отношении экс-замминистра обороны Булгакова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Как сообщил ТАСС представитель защиты, 17 июня обвиняемый начал знакомиться с материалами дела, сохраняя позицию непризнания вины.
Булгакову вменяется один эпизод мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Важно отметить, что инкриминируемые действия, по версии следствия, относятся к 2023 году и не связаны с периодом его военной службы — генерал ушел в отставку в 2022 году.
«Обвинение в окончательной редакции не изменилось — ему вменяется один эпизод мошенничества в особо крупном размере», — подчеркнул адвокат, добавив, что его подзащитный категорически отвергает предъявленные ему обвинения.
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