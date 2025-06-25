Завершено расследование в отношении экс-замминистра обороны Булгакова

Булгакову вменяется один эпизод мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Важно отметить, что инкриминируемые действия, по версии следствия, относятся к 2023 году и не связаны с периодом его военной службы — генерал ушел в отставку в 2022 году.