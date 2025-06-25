Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что в результате пожара в квартире жилого дома на ул. Батюнинская погиб мужчина. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.