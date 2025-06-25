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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре в жилом доме по адресу: ул. Батюнинская, д. 10. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«В пятиэтажном доме загорелась квартира на четвертом этаже. В ходе тушения пожара из соседней квартиры были спасены два человека. В горящей двухкомнатной квартире в ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что площадь пожара составила 35 кв. м.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что в результате пожара в квартире жилого дома на ул. Батюнинская погиб мужчина. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.