Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

«В пятиэтажном доме загорелась квартира на четвертом этаже. В ходе тушения пожара из соседней квартиры были спасены два человека. В горящей двухкомнатной квартире в ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что площадь пожара составила 35 кв. м.
В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что в результате пожара в квартире жилого дома на ул. Батюнинская погиб мужчина. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.