Лифт рухнул в жилом доме во Владивостоке: в кабине находилась девушка

Жители дома были напуганы случившимся и заявили о намерении обратиться в прокуратуру. По их словам, лифты в этом здании эксплуатируются с советских времён и уже практически полностью исчерпали свой ресурс. Несмотря на неоднократные обращения жильцов, председатель товарищества собственников жилья не реагирует на просьбы обновить лифтовое оборудование.