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Лифт рухнул в жилом доме во Владивостоке: в кабине находилась девушка

Жители собираются обратиться в прокуратуру для исправления ситуации с древними лифтами в доме.

Источник: Соцсети

В среду, 25 июня, в жилом доме на улице Сабанеева, 15 во Владивостоке произошёл обрыв троса лифта и падение кабины. Как написал Telegram-канал «Дальневосточные ведомости», инцидент случился в седьмом подъезде утром. В момент происшествия в лифте находилась девушка.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, на место вызвали бригаду скорой. По предварительной информации, серьёзных травм у девушки не выявлено.

Жители дома были напуганы случившимся и заявили о намерении обратиться в прокуратуру. По их словам, лифты в этом здании эксплуатируются с советских времён и уже практически полностью исчерпали свой ресурс. Несмотря на неоднократные обращения жильцов, председатель товарищества собственников жилья не реагирует на просьбы обновить лифтовое оборудование.