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Мужчина поскользнулся, упал в канал и стал тонуть в Кызылорде

Спасатели вытащили из воды мужчину, который начал тонуть после падения в канал в Кызылорде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.

Источник: pexels.com

Инцидент произошел в Кызылорде, в районе площади «Рәміздер». Мужчина 2001 года рождения поскользнулся в канал Ширкейли, упал в воду и начал тонуть.

Сотрудники ДЧС при патрулировании заметили пострадавшего и спасли его при помощи спасательного круга.