Мужчина поскользнулся, упал в канал и стал тонуть в Кызылорде

Инцидент произошел в Кызылорде, в районе площади «Рәміздер». Мужчина 2001 года рождения поскользнулся в канал Ширкейли, упал в воду и начал тонуть.
Сотрудники ДЧС при патрулировании заметили пострадавшего и спасли его при помощи спасательного круга.
Спасатели вытащили из воды мужчину, который начал тонуть после падения в канал в Кызылорде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.
Инцидент произошел в Кызылорде, в районе площади «Рәміздер». Мужчина 2001 года рождения поскользнулся в канал Ширкейли, упал в воду и начал тонуть.
Сотрудники ДЧС при патрулировании заметили пострадавшего и спасли его при помощи спасательного круга.