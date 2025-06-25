Экс-мэр Владивостока обжаловал арест имущества по иску Генпрокуратуры

ГП подала иск к Николаеву, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой «выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти». Суд в рамках обеспечительных мер арестовал активы ответчиков — почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева.
«Частные жалобы поданы на определение об обеспечительных мерах», — сказала Оленева, уточнив, что они будут рассмотрены в Приморском краевом суде.
Всего, согласно данным районного суда, подана 21 жалоба от ответчиков, большинство из них уже приняты к рассмотрению. Последняя жалоба зарегистрирована 24 июня.
В среду Ленинский районный суд Владивостока проведет предварительное заседание по иску ГП.
Николаев был главой Владивостока в 2004—2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.