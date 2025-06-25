Глава СК России взял на контроль расследование наезда на подростка в Хабаровске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту наезда на 13-летнего мальчика в Хабаровске. ДТП произошло 22 июня, когда неизвестный водитель электросамоката сбил подростка в пешеходной зоне и скрылся с места происшествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.