Слюсарь: В Ростовской области сбиты несколько БПЛА, загорелась кровля здания

В Ростовской области продолжают отражать воздушную атаку. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены над Таганрогом, Азовом и Родионово-Несветайским районом.
В результате падения одного из дронов в Таганроге произошло возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, в порту Азова обломки БПЛА повредили крышу зернохранилища.
«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе “Форте Арена” загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв м», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
По последним данным, предоставленным врио губернатора, в Таганроге повреждения получило здание спортивного комплекса «Авангард», расположенного на улице Спортивной.
Параллельно в Азове обломки беспилотника повредили крышу портового зернохранилища, а вблизи места падения возник пожар в камышовых зарослях.
По словам Слюсаря, в результате двух инцидентов обошлось без человеческих жертв, а возникшие пожары уже локализованы. Врио губернатора отметил, что система ПВО продолжает противодействовать воздушной угрозе в регионе.
На момент 00:45 по московскому времени беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Таганрогом, Азовом и территорией Родионово-Несветайского района.
Оперативные службы в настоящее время работают на местах происшествий, детали и масштабы последствий уточняются.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об очередной атаке ВСУ на регион. Так, украинские военные нанесли удар по Алешкинскому округу. Среди пострадавших — два мирных жителя Новой Маячки. Глава региона также уточнил, что из-за атаки дронов сильно поврежден грузовой автомобиль.
Днем 24 июня украинский БПЛА предпринял попытку атаковать Самарскую область. Однако военные и службы ПВО успешно сбили вражеский дрон. При этом из-за введенных ограничений в местном аэропорту Курумоч были задержаны десятки авиарейсов. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке ВСУ на село Байцуры: в результате удара погиб местный житель, его жена получила ранения.