Командиры частей получили право назначать дисциплинарный арест на СВО

При этом для снятия ареста установлены конкретные сроки: с солдат и матросов — не ранее чем через три месяца после исполнения наказания, с сержантов и старшин — не ранее чем через шесть месяцев, с прапорщиков и мичманов — не ранее чем через год, при условии отсутствия новых дисциплинарных проступков.