Стармер заявил о поставках ракет для Украины за счет российских активов

«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в публикации The Guardian. По данным издания, сумма новой военной помощи составит 70 миллионов фунтов стерлингов (около 95 миллионов долларов) — это якобы первый случай, когда Лондон использует доходы от замороженных российских активов для прямого финансирования вооружения для Киева. Всего на Украину планируется поставить 350 ракет для ПВО.