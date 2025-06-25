В Приморье во время купания в реке утонула школьница

По предварительной информации, ребенок купался в реке вместе с двоюродной сестрой и своей подругой, причем без сопровождения взрослых. В какой-то момент девочку подхватило сильное течение, и школьница пропала из виду.
Органами правопорядка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Поисковые мероприятия, а также ход расследования происшествия находятся на контроле прокуратуры края.
Отметим, что это уже пятый несчастный случай с детьми на водных объектах в Приморье с начала лета.