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В Приморье во время купания в реке утонула школьница

24 июня в Приморском крае во время купания в реке Раздольной в районе села Константиновка Октябрьского округа пропала 13-летняя девочка. Поисковые мероприятия взяла под контроль прокуратура региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Российская газета

По предварительной информации, ребенок купался в реке вместе с двоюродной сестрой и своей подругой, причем без сопровождения взрослых. В какой-то момент девочку подхватило сильное течение, и школьница пропала из виду.

Органами правопорядка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Поисковые мероприятия, а также ход расследования происшествия находятся на контроле прокуратуры края.

Отметим, что это уже пятый несчастный случай с детьми на водных объектах в Приморье с начала лета.