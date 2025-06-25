РЕН ТВ: Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

Ранее стало известно, что несколько людей получили ожоги после взрыва пиротехники на свадьбе в подмосковном Долгопрудном. Молодожены обвиняли в инциденте специалиста по установке салюта, который, по их словам, выполнял работу в спешке, а сам мужчина не признавал своей вины. Детали — в материале «Вечерней Москвы».