РЕН ТВ: Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 25 июня, сообщил источник РЕН ТВ.
Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. С пятого этажа двух человек эвакуировали с помощью спасательных устройств.
Площадь пожара составила 35 квадратных метров, уточняется в Telegram-канале РЕН ТВ.
24 июня пожарные эвакуировали двух человек из горящего многоэтажного здания на Весенней улице на севере Москвы. Огнеборцы МЧС РФ локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позже пожар полностью ликвидировали.
Ранее стало известно, что несколько людей получили ожоги после взрыва пиротехники на свадьбе в подмосковном Долгопрудном. Молодожены обвиняли в инциденте специалиста по установке салюта, который, по их словам, выполнял работу в спешке, а сам мужчина не признавал своей вины. Детали — в материале «Вечерней Москвы».