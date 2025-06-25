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РЕН ТВ: Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 25 июня, сообщил источник РЕН ТВ.

Один человек погиб при пожаре на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 25 июня, сообщил источник РЕН ТВ.

Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. С пятого этажа двух человек эвакуировали с помощью спасательных устройств.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров, уточняется в Telegram-канале РЕН ТВ.

24 июня пожарные эвакуировали двух человек из горящего многоэтажного здания на Весенней улице на севере Москвы. Огнеборцы МЧС РФ локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позже пожар полностью ликвидировали.

Ранее стало известно, что несколько людей получили ожоги после взрыва пиротехники на свадьбе в подмосковном Долгопрудном. Молодожены обвиняли в инциденте специалиста по установке салюта, который, по их словам, выполнял работу в спешке, а сам мужчина не признавал своей вины. Детали — в материале «Вечерней Москвы».